Decaro, Giancaspro sia trasparente

(ANSA) - BARI, 12 LUG - "Mentre tutta la città è preoccupata per il futuro della sua squadra di calcio, la FC Bari 1908 continua a perdere ore preziose nel comunicare esaurientemente le condizioni per la ricapitalizzazione della società.

Comunicati stampa che vengono diffusi e poi ritirati e voci più disparate che si rincorrono creano condizioni di instabilità, che compromettono reputazione e credibilità non solo della società di calcio ma della città intera, con il rischio di allontanare possibili investitori". Lo afferma in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito alle vicende societarie della FC Bari 1908.

"Nessuna crisi si è mai affrontata sottraendo informazioni.

Pertanto - conclude - invito tutti gli attori di questa vicenda, e in particolare il presidente Giancaspro, a garantire la massima trasparenza in queste ore decisive".