Trio el Tango a Festival della Chitarra

(ANSA) - MOTTOLA (TARANTO), 11 LUG - Per la XXVI edizione del Festival Internazionale della Chitarra-Città di Mottola arrivano Martin Gatica, Carles Pons e Orlando Di Bello. Nel loro nome "Trio el Tango" tutta "l'essenza - sottolineano in un comunicato gli organizzatori dell'evento - del concerto in programma domani, alle 21.30. In scaletta musiche di grande suggestione- da Astor Piazzolla a Carlos Gardel- come Libertango, La Cumparsita, Silueta Porteña e Volver. Il trio, acclamato dal pubblico e dalla critica, si esibisce in tutta Europa con un repertorio interamente dedicato alla musica argentina.

Martín Gatica, cantante nato in Argentina, è conosciuto per una vasta carriera artistica, che include anche un programma radiofonico, orchestre e incontri dedicati al folklore. Orlando di Bello (bandoneon) ha ricevuto il suo primo premio a soli 16 anni. Nel tempo, ha accompagnato diversi cantanti di tango, tra cui Jorge Casál ed Héctor de Rosas e le cantanti argentine Amelita Baltar e María Garay. Carles Pons (chitarra) è nato in Spagna e ha tenuto concerti in tutto il mondo, dagli Usa al Giappone. Si è esibito come solista con diverse orchestre, sotto la direzione di Frank Rodriguez-Freites, Jordi Colomer e Michele Santorsola. Ha tenuto masterclasses all'Università di Ankara, al "Bahrain Music Institute" (Golfo Persico), a Caxias do Sul (Brasile), al Forum-Gitarre di Vienna e in diverse Università.

A precedere questi straordinari interpreti di tango-arrabalero, tango-moderno, milonga e huella, alle 20:30, sarà il concerto di Niklas Johansen, inserito nel progetto Euro Strings. (ANSA).