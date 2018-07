Boninifche: Taranto, rimozione mercato

(ANSA) - TARANTO, 11 LUG - Rimozione del Mercato ittico galleggiante e individuazione di attracchi temporanei per consentire il regolare proseguimento delle attività di pesca. Ma anche l'apertura, presso la sede del Comune, di uno sportello pubblico dedicato alle imprese della mitilicoltura che saranno affiancate anche da uno sportello di consulenza privato di Confcommercio. Ed ancora il completamento delle azioni per la realizzazione del Progetto Isola Verde. Sono alcune delle azioni che sono state programmate nell'ambito delle attività poste in essere per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, nel corso dell'incontro che si è svolto in Comune a cui hanno preso parte il Commissario straordinario per le bonifiche Vera Corbelli, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e gli assessori Valentina Tilgher e Massimiliano Motolese.

Fra gli altri temi di discussione, spiega Corbelli, anche "le modalità di interazione fra le parti, per la pianificazione delle azioni propedeutiche alla realizzazione di uno o più punti di sbarco. L'avvio e l'attuazione dei diversi progetti ha visto la partecipazione allargata degli attori dello sviluppo ed una condivisone costante, attraverso diversi incontri". Con l'assessore Tilgher in particolare sono stati poi affrontati gli aspetti relativi alla progettazione dello stralcio del Piano comunale delle Coste. (ANSA).