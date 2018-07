Sequestro 30 kg eroina in porto Bari

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Oltre 30 kg di eroina sono stati sequestrati nel porto di Bari dai finanzieri e da funzionari della Agenzia delle Dogane, nel corso di controlli. Due persone, un ragazzo di nazionalità albanese di 21 anni, ed una ragazza greca appena maggiorenne, sono state arrestate. I due erano sbarcati nel porto di Bari dalla Motonave Superfast proveniente dalla Grecia, a bordo di una vecchia autovettura tipo Renault Megane. L'attenzione degli investigatori si è concentrata sulle masserizie caricate alla rinfusa nel bagagliaio e sul sedile posteriore, in particolare su un tavolino pieghevole in legno ed altre tavole dello stesso tipo. L'anomalo peso, ha consentito di accertare che ciascuna tavola di legno, dello spessore di alcuni centimetri, conteneva, nascosti all'interno, panetti di droga; sia le tavole che il tavolino erano infatti costituiti da due fogli di compensato incollati tra loro e ben chiusi alle estremità, nelle cui intercapedini erano stati nascosti 56 panetti di eroina di due diversi tipi (chiara e scura). I due giovani corrieri dovranno rispondere di traffico internazionale di droga. Indagini sono in corso per individuare i canali di approvvigionamento e le persone che dovevano prendere in consegna il carico di droga.(ANSA).