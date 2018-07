Rifiuti:sfida Puglia-Campania-Basilicata

(ANSA)- BARI, 10 LUG - Sono complessivamente 34 e sono Comuni di Puglia, Basilicata e Campania: si affronteranno in una competizione sulla qualità dei rifiuti organici conferiti in impianto e sull'utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili.I due più virtuosi saranno premiati con forniture di sacchi e shopper. Il contest, organizzato da Progeva, impianto di compostaggio di Laterza (Taranto), è sponsorizzato da Novamont, azienda produttrice di sacchi biodegradabili e compostabili, e patrocinato da ANCI Puglia, Assobioplastiche, Consorzio italiano compostatori, Associazione dei Comuni virtuosi, Utilitalia. La competizione si chiama "Compost Goal" e si giocherà in 4 partite fino a giugno 2019, corrispondenti a quattro analisi merceologiche sulla qualità dei rifiuti conferiti dai 34 Comuni nell'impianto e sulla quantità dei sacchetti compostabili.I Comuni che hanno aderito all'iniziativa (24 pugliesi, 7 lucani e 3 campani), hanno sottoscritto una sorta di patto, impegnandosi a informare i cittadini, veri destinatari del progetto.