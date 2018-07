Emiliano incontra Pink Bari,siete grandi

(ANSA) - BARI, 10 LUG - "Avete fatto qualcosa di straordinario e noi vi sosterremo sempre. Vi ho visto in questi anni lavorare in trincea, nelle difficoltà, nelle gioie, avete dimostrato grandi qualità umane e sportive, rispetto per gli altri e per voi stesse, e insieme avete raggiunto questo risultato così importante. Grazie alla squadra, grazie alla dirigenza, grazie a tutto il contesto che vi ha supportato e incoraggiato. Sono queste capacità umane che consentono alla Puglia di avere successo in molti campi. Siete grandi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrato stasera una delegazione di giocatrici, allenatori e dirigenti, con la presidente Alessandra Signorile, della squadra di calcio femminile 'Pink Bari', vincitrice del campionato nazionale primavera dopo aver battuto in finale la squadra femminile della Juventus.