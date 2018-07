Ciak in Salento per il film 'Bugiardo'

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Parte delle riprese del film 'Bugiardo' di Volfango De Biasi si svolgeranno in Puglia, tra Lecce e comuni della provincia, da martedì 19 giugno per sei settimane. Scritto dallo stesso regista insieme con Fabio Bonifacci, il film è interpretato da Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Herbert Ballerina, Diana Del Bufalo, Paolo Calabresi, Antonello Fassari Raiz. Il film, che prevede sei settimane di lavorazione tra la provincia di Lecce e Roma, racconta la vicenda del seducente Fred (Giampaolo Morelli), l'esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l'apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini), componenti di una diabolica agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Medusa Film per la distribuzione, il film è realizzato con in contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia e con il sostegno di Apulia Film Commission.