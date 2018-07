Ferito con colpo pistola, indagini Cc

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare la persona che all'alba, in piazza Chiurlia, a Bari vecchia, ha ferito ad una gamba con un colpo di pistola un giovane di 23 anni di cui al momento non è stato reso noto il nome. Il 23enne, che ha precedenti penali, non è in pericolo di vita.