Battiti Live a Lecce con Mihail e Ghali

(ANSA) - BARI, 7 LUG - 'Radionorba Battiti Live' fa tappa a Lecce, domenica 8 luglio, in piazza Libertini, davanti al Castello Carlo V, per una serata a "tutto rap". Ospite internazionale sarà Mihail che con 'Who You Are' è in cima alle classifiche da mesi. Saranno a Lecce anche Ghali, Giusy Ferreri, Capo Plaza, Dolcenera, i Dear Jack, i Boomdabash con Loredana Bertè, e i produttori Takagi e Ketra. Sul palco di 'Battiti Live' si esibiranno anche Luca Carboni e Mario Biondi. "Uno dei nostri obiettivi", spiega il presidente di Radionorba, Marco Montrone, "è quello di far ammirare gli scorci più belli di Puglia e Basilicata a chi ci segue in tv, dallo scorso anno anche in nazionale, e promuovere il nostro magnifico territorio". A condurre le tre ore di show saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La serata andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv, e in differita su 'Italia 1' oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su 'radionorba.it' e 'norbaonline.it'. Lo show, che vede la partecipazione del ballerino di Amici Bryan Ramirez nel corpo di ballo, e della webstar Mariasole Pollio nelle vesti di inviata tra il pubblico, inizierà alle 21, ma le attività in piazza partiranno sin dal primo pomeriggio con la diretta radiotelevisiva di Radionorba e il sound check.(ANSA).