'Il Libro Possibile', sul palco G.De Sio

(ANSA) - BARI 6 LUG - "Non ho mai avuto occasione di girare un film in Puglia. Spero di riuscirci in futuro, magari con l'aiuto di Apulia Film Commission". L'attrice Giuliana De Sio racconta i progetti per il futuro a margine dell'intervista in cui ha ripercorso la sua carriera televisiva e cinematografica sul palco di piazza Aldo Moro nella seconda serata di appuntamenti del festival 'Il Libro Possibile'. Ad aprire gli eventi, il firmacopie della youtuber Iris Ferrari, che ha attirato dal tardo pomeriggio centinaia di piccoli fan, desiderosi di farsi un selfie con lei. Tante anche le firme del giornalismo, come il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, che ha ricordato i rischi del governo pentastellato: "Governando sulla base della percezione e del rancore, occupandosi più dei problemi percepiti che di quelli reali, potrebbero portare l'Italia ad aggravare i suoi problemi". Tanti anche i nomi del mondo dello spettacolo, da Cristina Comencini al rapper Ghemon, passando per il componente dell'indimenticabile 'Trio', Tullio Solenghi, che ha ricordato la compianta Anna Marchesini a due anni dalla scomparsa: "Anna se ne è andata solo fisicamente, ma continua a rimanere nella nostra mente e nei nostri cuori" ha ricordato prima di salire sul palco di piazza San Benedetto.(ANSA).