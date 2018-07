Con accetta distruggono Lungomare a Bari

(ANSA) - BARI, 6 LUG - Su Facebook il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, mostra un video girato da un cittadino in cui si vedono tre ragazzi "quasi maggiorenni" che distruggono con un'accetta il muretto del nuovo Lungomare di San Girolamo, il cui rifacimento si è in parte concluso da poco. "Perché, ma perché?", si chiede il sindaco mentre è nella sua stanza a Palazzo di città a visionare le immagini. Nel testo che accompagna il video, Decaro definisce i ragazzi "delinquenti" e assicura che "passeranno i guai". "Per realizzare i lavori sul Lungomare di San Girolamo ci è voluto tanto, troppo tempo", afferma il sindaco. "Tanti soldi dei cittadini baresi che sono stati spesi - aggiunge - e poi arrivano tre ragazzi e decidono di spaccare tutto. Ma perché?".

"Io e altri sindaci - ricorda Decaro - abbiamo presentato una proposta di legge per introdurre a scuola l'ora di educazione alla cittadinanza, per insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e della convivenza civile. Il rispetto dei beni comuni".