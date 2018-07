Emiliano a Manfredonia incontra Sisecam

(ANSA) - BARI, 5 LUG - "Sono nello stabilimento della ex Manfredonia Vetro che da oggi volta pagina e si avvia verso un nuovo corso. Sto incontrando i vertici della Sisecam, il nuovo gruppo proprietario e soprattutto sto incontrando i dipendenti che a breve torneranno a lavorare. Grazie a tutti per non avere mai mollato. Noi non ci siamo fatti indietro di un millimetro, esattamente come in tutte le vertenze lavorative che seguiamo dall'inizio alla fine". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questo pomeriggio ha partecipato a Manfredonia (Foggia) all'incontro con la Sisecam, il nuovo gruppo proprietario della ex Manfredonia Vetro. L'incontro, informa una nota della Regione, si è svolto in un clima di grande emozione all'interno dello stabilimento di Macchia di Monte Sant'Angelo, zona industriale di Manfredonia, alla presenza dei 180 dipendenti della fabbrica, che a breve torneranno a lavorare. E' intervenuto Ahmet Kirman, vicepresidente del Gruppo Sisecam e direttore generale.