Cinzella Festival:a Taranto Peter Murphy

(ANSA) - TARANTO, 05 LUG - Si svolgerà dal 16 al 20 agosto prossimo nel suggestivo scenario delle Cave di Fantiano a Grottaglie (Taranto) la seconda edizione del "Cinzella Festival- Suoni e immagini tra Due Mari", evento dedicato alla musica e al cinema, organizzato dall'associazione culturale "Afo 6- Convertitori di idee" in collaborazione con Radar Concerti. Il 16 agosto si esibirà Frah Quintale, uno dei rapper italiani più interessanti, già membro del duo rap dei Fratelli Quintale, che presenterà anche i brani del disco 'Regardez Moi'. E' prevista inoltre la consegna del premio al miglior videoclip italiano votato in rete. Il 17 agosto sarà la volta di Peter Murphy, che celebra con un tour europeo i quarant'anni dei Bauhaus insieme al bassista David J Haskins. Sabato 18 incontro con "Gatto ciliegia contro il grande freddo" (autori colonna sonora del film Nico, 1988) e a seguire la proiezione della pellicola di Susanna Nicchiarelli. Alle ore 23 Nothing but thieves (esclusiva Sud Italia) con i brani dell'ultimo album Broken Machine.

Domenica 19 agosto, alle 21, la proiezione del film Suspiria di Dario Argento con la colonna sonora dal vivo di Claudio Simonetti e dei Goblin. Lunedì 20 proiezione del film Ammore e malavita e a seguire la consegna del Premio Cinzella-Colonna sonora a Pivio e Aldo de Scalzi, autori della colonna sonora.

(ANSA).