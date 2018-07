Bari-Matera, "fine lavori nel 2019"

(ANSA) - MATERA, 5 LUG - Il completamento dei lavori di ammodernamento a quattro corsie dell'itinerario interregionale Bari-Altamura-Matera "è previsto entro i primi mesi del 2019". Lo ha reso noto l'Anas in un comunicato nel quale è specificato che nel pomeriggio "si è svolto un sopralluogo sui cantieri della statale 96 'Barese', tra la Puglia e la Basilicata, al quale era presente il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, accompagnata da Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Anas (Gruppo Fs Italiane)". La ripresa dei lavori nel tratto terminale della tangenziale di Altamura (Bari) lungo la statale 96 "rappresenta un segnale positivo per potenziare la viabilità di collegamento in vista di Matera Capitale europea della cultura 2019", ha rilevato Lezzi. "E' un'opera - ha evidenziato il ministro, riferendosi al tronco che si innesterà alla statale 99 Altamura-Matera - già pronta al 50 per cento, che ha incontrato delle difficoltà". "I lavori - ha precisato Lezzi - sono ripresi proprio oggi con la soluzione di un problema tecnico con la rete dell'acquedotto. E quindi si va avanti".