Xylella: Centinaio, non è bufala

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Non è una fake news, a Grillo hanno già risposto i tecnici e chi di dovere, la mia risposta sarà sul campo". Così il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, interpellato su quanto detto da Beppe Grillo secondo cui non c'è un nesso tra la xylella e la morte di molti ulivi in Puglia. "La prossima settimana - ha annunciato Centinaio a margine dell'Assemblea dell'Anbi - sarò in Puglia e parlerò con gli assessori e i miei tecnici del Ministero. Qualcosa in testa ce l'ho, ma per evitare polemiche voglio rendermi conto di persona per fare una proposta costruttiva che tuteli la salute ma anche l'agricoltura pugliese per la quale è fondamentale".