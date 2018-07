Terremoto Albania, avvertito nel Salento

(ANSA) - LECCE, 4 LUG - Non ha provocato danni a cose e persone nel Salento la scossa di terremoto verificatasi poco prima di mezzogiorno in Albania e avvertita anche in Puglia. Il movimento tellurico è stato avvertito a Lecce, in alcuni quartieri, in particolare nel rione Castromediano e San Lazzaro con i residenti che hanno allertato subito il centralino dei vigili del fuoco, e in alcune aree del Capo di Leuca. La scossa è stata avvertita, in modo lieve, anche nella città di Brindisi.