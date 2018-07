Migranti: Fico, no a politica Austria

(ANSA) - BARI, 4 LUG - "Io condivido pienamente quello che ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e credo che l'Austria non può pensare di chiudere le proprie frontiere.

Perché la nostra Europa si fonda anche su Schengen, ed è una politica scellerata quella austriaca che in questo momento ha anche la presidenza dell'Unione europea". Lo ha detto in serata a Polignano a Mare il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi gli chiedeva che ne pensasse della chiusura del Brennero.Fico ne ha parlato con i giornalisti stasera a Polignano a Mare (Bari) in occasione del suo intervento al festival Il Libro possibile. Quindi, gli è stato chiesto, a rischio Schengen e anche gli imprenditori italiani? "E' una politica che non va bene - ha risposto Fico - e che va cambiata.

Una Europa più solidale è una Europa più Sicura. Una Europa più unita è una Europa che migliora insieme". "Sono questi - ha concluso - i concetti che devono passare"