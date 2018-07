Comuni: area verde in via Sparano a Bari

(ANSA) - BARI, 4 LUG - La prima area verde della nuova via Sparano a Bari comincia a prendere forma con il riempimento delle fioriere nelle intersezioni con via Principe Amedeo. Gli interventi proseguiranno domani e dopodomani con la piantumazione di otto alberi e altre specie di arbusti, siepi e fiori. Gli alberi, alti in media tre metri, saranno della specie Schinus Terebinthifolius, ovvero 'l'albero del pepe brasiliano'.

"Intorno alla seconda metà di luglio - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - monteremo anche gli arredi con le panchine dotate di schienale e i cestini portarifiuti. Mancheranno solo i nuovi pali della pubblica illuminazione, simili a quelli già montati su via Sparano ma di altezza e potenza differenti, per cui dovremo attendere fine settembre". Entro la fine di luglio saranno ultimati l'isolato tra via Dante e via Nicolai, attualmente in fase di lavorazione, e l'ultimo dei sei salotti di via Sparano, il Letterario, con le citazioni di Benedetto Croce impresse sulla pavimentazione.

