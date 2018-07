Bonisoli visita teatro Peruzzelli a Bari

(ANSA) - BARI, 04 LUG - "Bari è una realtà molto interessante, dove penso che l'affiancare quello che è un approccio culturale classico e tradizionale con delle contaminazioni del contemporaneo possa rappresentare qualcosa di importante per la città. Penso alla capacità di attrazione turistica che questo può generare". Lo ha detto il ministro della Cultura e del Turismo, Alberto Bonisoli, durante la visita a Bari del polo dell'arte contemporanea e del Teatro Petruzzelli. Bonisoli, accompagnato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, dall'assessore alla Cultura, Silvio Maselli, e dal Sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi. Ha salutato l'orchestra complimentandosi per il successo della recente tournée in Giappone. Prima di visitare il Petruzzelli, Bonisoli ha incontrato il sindaco nel palazzo del Comune e ha avuto in dono la sacra manna di San Nicola. Poi ha visitato le tre opere del polo dell'arte contemporanea, Sala Murat e l'ex mercato del pesce in piazza del Ferrarese, il teatro Margherita