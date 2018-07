Papa pregherà a Bari con 50mila fedeli

(ANSA) - BARI, 3 LUG - E' atteso da oltre 50mila fedeli Papa Francesco che sabato 7 luglio a Bari pregherà per la pace in Medio Oriente sulla rotonda del Lungomare con i Patriarchi delle Chiese cristiane. L'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, evidenzia che a scegliere Bari "è stato proprio il Papa, perché considera questa città porta d'Oriente e perché questa è la città di San Nicola". Il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, ha sottolineato che la preghiera del Papa a Bari è "sicuramente una tappa di fede ma è anche un evento politico importante". In particolare, ha rilevato l'assessore alla Cultura della Regione Puglia, Loredana Capone, in questo momento in cui si parla "di muri, di confini sempre più elevati, di frontiere con i fili spinati". A Bari arriveranno anche l'arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca ecumenico, Bartolomeo I; mentre il Patriarca di Mosca, Kirill, sarà rappresentato dal Metropolita Hilarion.