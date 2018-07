Migranti: Cacucci, no pace con egoismi

(ANSA) - BARI, 3 LUG - "Si tratta di considerare la pace come un fattore che deve essere globale. E io credo che se ci si rinchiude negli egoismi personali e nazionali, e se si considerano i popoli come tra loro divisi, non si fomenta il cammino per la pace". Lo ha detto l'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, rispondendo a chi gli chiedeva cosa significhi pregare per la pace in questo momento in cui l'Italia chiude i porti a chi scappa dalle guerre. Cacucci ha parlato con i giornalisti a Bari, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'arrivo del Papa il 7 luglio nel capoluogo pugliese, dove il Santo Padre incontrerà i patriarchi delle chiese cristiane del Medio Oriente, per pregare per la pace in quella regione. "Certo - ha aggiunto Cacucci - i problemi ci sono. Non si tratta di affrontarli con superficialità, mancanza di realismo e con irresponsabilità. Ma l'osservazione che io farei, è che la visione europea non è certo una visione di comunione tra i popoli in questo momento".