Combattere l'artrosi, terapia o protesi?

(ANSA) - BOLOGNA, 3 LUG - L'artrosi-artrite colpisce in Italia oltre 5 milioni di cittadini, e le proiezioni indicano una crescita esponenziale della malattia nei prossimi anni e della spesa sociosanitaria. Quali i rimedi? Chirurgia protesica o terapia infiltrativa, che contribuirebbe anche a contenere i notevoli costi sopportati dal Ssn? "Le articolazioni - spiega l'ortopedico Lucio Catamo, coordinatore scientifico Medinforma e responsabile della UO di Villa Torri Hospital a Bologna - sono cerniere che con il tempo vanno incontro ad una fisiologica usura e, se utilizzate poco o male, possono alterarsi". Oggi, oltre all'acido ialuronico, vengono proposte infiltrazioni anche con gel piastrinico e cellule staminali prelevate dal tessuto adiposo del paziente stesso.

Se ne parla sabato 7 luglio alle Terme di Santa Cesarea (Lecce) in un convegno promosso da Medinforma in collaborazione con Simg e il patrocinio dell'Ordine dei medici.

L'artrosi-artrite è la malattia cronica più diffusa in Puglia, con 179,6 casi ogni mille abitanti. (ANSA).