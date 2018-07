Serie B:Foggia penalizzato, parte da -15

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - 15 punti di penalizzazione al Foggia da scontare nel prossimo campionato di serie B 2018-19 e tre mesi di squalifica per l'ex tecnico della squadra pugliese Roberto De Zerbi (attualmente sulla panchina del Sassuolo): questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, al termine del procedimento che ha visto coinvolto il club foggiano, accusato di uso di fondi illeciti negli anni dal 2015 al 2017. In particolare, la società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici "per avere reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato".