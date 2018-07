Papa:ordinanza limitazioni traffico Bari

(ANSA) - BARI, 2 LUG - È stata pubblicata l'ordinanza della Polizia municipale per le limitazioni alla viabilità e alla sosta relative alle giornate interessate dalla visita del Santo Padre a Bari, sabato 7 luglio. Ne dà notizia il Comune precisando che da questa mattina sono cominciate le operazioni montaggio del palco, in largo Giannella, che ospiterà la preghiera pubblica di Papa Francesco. Per favorire l'allestimento è istituito il divieto di transito sulla carreggiata del piazzale fino alle ore 24 dell'8 luglio. Per la corretta gestione dell'evento del 7 luglio, in accordo con le disposizioni di tutti gli enti coinvolti, la Polizia municipale ha disposto divieti dalle ore 5 di venerdì 6 luglio fino alle 18 di sabato 7 luglio. Si comincerà con i divieti di sosta dalle prime ore del 6 luglio, per poi procedere alla chiusura al traffico delle auto dalle 18 dello stesso giorno. I divieti saranno validi fino alle 18 di sabato 7 luglio.