Ilva: ambientalisti, video su emissioni

(ANSA) - TARANTO, 02 LUG - "I nostri ministri ed anche il nostro presidente della Repubblica vedano questo video e si rendano conto che sotto quei fumi ci sono tantissime famiglie e tantissimi bambini che sono destinati ad ammalarsi". Lo scrive Fabio Matacchiera, presidente del Fondo Antidiossina onlus, nella nota che accompagna un video - diffuso su Youtube - delle emissioni notturne dello stabilimento Ilva di Taranto. Il video è costituito da 2.554 scatti fotografici fatti nelle notti del 27, 28 e 29 giugno. L'ambientalista evidenzia che la metodologia usata per realizzare il video ('time lapse') "immortala i mirabolanti giochi pirotecnici dell'Ilva di Taranto", e permette di "distinguere facilmente i vapori che si dissolvono in pochi secondi, dai fumi che persistono e si spostano in atmosfera anche per chilometri con i loro carichi inquinanti". Il presidente del Fondo antidiossina parla di "reiterato e vergognoso modus operandi di fare acciaio che va a danneggiare l'ambiente e la salute dei cittadini jonici".