Vela Optimist, Quaranta quinta a europei

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Quinto posto europeo e settimo overall, argento nella classifica a squadre: la velista barese Claudia Quaranta ha brillato nella nazionale azzurra Optimist al campionato europeo in Olanda. La giovanissima atleta del Circolo della Vela Bari, al secondo europeo, ha regatato per cinque giorni insieme a 250 altri atleti provenienti da 42 nazioni diverse: nella classifica femminile, che vedeva in tutto 114 iscritte è arrivata prima tra le italiane, sfiorando di poco il podio continentale. "Sono felicissima - commenta Claudia, subito dopo la pubblicazione delle classifiche -. Il mio obiettivo era arrivare tra i primi cinque e ci sono riuscita. Dopo l'esperienza dello scorso anno sono maturata molto. Quello che si è appena concluso è stato un sogno, come lottare tra le migliori d'Europa. Il prossimo anno punto a una medaglia".