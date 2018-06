Salvata tartaruga avvolta in sacco nylon

(ANSA) - GIOVINAZZO (BARI), 30 GIU - E' stata chiamata Petrolina la piccola tartaruga 'caretta caretta', lunga 32 centimetri, trovata aggrovigliata in un sacco di nylon sfilacciato, a poche miglia dalla costa di Giovinazzo (Bari), dagli uomini della Capitaneria di porto. Ne dà notizia il Wwf sottolineando che i militari hanno dovuto impegnarsi molto per liberare la tartaruga la cui pinna posteriore destra era tranciata a causa dei tentativi di liberarsi dal materiale plastico. Petrolina è stata portata a riva dove i veterinari dell'Asl e il responsabile del Centro recupero Tartarughe marine del Wwf di Molfetta, Pasquale Salvemini, se ne sono presi cura.

Dagli approfondimenti è stata rilevata una grave ferita con frattura esposta anche alla pinna posteriore sinistra che dovrà essere probabilmente amputata, per provare a garantirle la sopravvivenza. "Questo - sottolinea Salvemini - è l'ennesimo scempio causato dall'uomo e dal suo inquinamento. I danni che è in grado di causare solo un sacco di plastica, fortuitamente o intenzionalmente abbandonato, sono incalcolabili". (ANSA).