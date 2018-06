'Notti di stelle' con Chano Dominguez

(ANSA) - BARI, 30 GIU - La rassegna "Notti di Stelle, il consueto appuntamento estivo della Camerata musicale barese con il Jazz, propone l'11 luglio, un concerto di Chano Dominguez, connubio tra flamenco e jazz. La rassegna, giunta alla 29/a edizione, ritorna nella splendida cornice del Sagrato della Basilica di San Nicola. Chano Dominguez, pianista spagnolo fra i più accreditati e conosciuti in ambito internazionale, ha influenzato e cambiato la storia del flamenco-jazz. In oltre 40 anni di ricca carriera ha condiviso il palco con grandi jazzisti, tra i quali Paco De Lucia, Wynton Marsalis, Paquito D'Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Joe Lovano, George Mraz. Dominguez - si legge in una nota degli organizzatori dell'evento - "non è solo un pianista di indubbio spessore, ma anche un prolifico compositore".