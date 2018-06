Musica: Battiti Live domani ad Ostuni

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Domani, domenica 1 luglio, prende ufficialmente il via la sedicesima edizione del Radionorba Battiti Live. L'appuntamento è in piazza Libertà, nel cuore di Ostuni (Brindisi), dove poco dopo le 21 si accenderanno le luci sul palco della radio del sud e saliranno i due conduttori, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Grandi protagonisti di questa edizione targata 2018, saranno Fabrizio Moro ed Ermal Meta, che sul palco di Battiti proporranno "Non mi avete fatto niente", il brano con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo e con cui hanno concorso all'Eurovision. Entrambi sono reduci da due grandi concerti, rispettivamente all'Olimpico di Roma e al Forum di Assago, e gireranno l'Italia in lungo e in largo per tutta l'estate con due dei tour più attesi di questa stagione. Ad Ostuni anche Ultimo, uno dei grandi talenti esplosi quest'anno, proprio come Irama, forse il più atteso della prima tappa di Battiti. E' infatti il vincitore dell'ultima edizione di Amici e come tutti i protagonisti del talent di Maria De Filippi è già idolo dei più giovani. Sul palco di Radionorba, ad Ostuni, ci sarà anche Betta Lemme, cantautrice canadese di origini italiane, che a novembre ha lanciato "Bambola", ispirato all'omonima canzone di Patty Pravo, fra le hit più ascoltate durante l'inverno. Anche "Vagues d'amour", il secondo singolo estratto dal suo primo Ep ha ottenuto ottimi riscontri. Per Battiti ad Ostuni ci sarà una delle regine della musica italiana, Emma Marrone, tornata quest'anno con quello che lei ha definito l'album più bello della sua carriera, "Essere qui", da cui sono stati già estratti tre singoli, "L'isola", "Effetto domino" e "Mi parli piano", in radio in queste settimane.(ANSA).