Emiliano negli Usa, raccontate la Puglia

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "Vi chiediamo un aiuto: stiamo facendo uno sforzo molto grande per far conoscere la Puglia a tutto il mondo, e siamo convinti che voi possiate dare un contributo fondamentale, con il supporto della Regione e di Pugliapromozione, anche coinvolgendo le nuove generazioni.

Questo collegamento per noi è importantissimo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo oggi a New York all'assemblea continentale per l'America del Nord per il rinnovo del Consiglio generale dei 'Pugliesi nel Mondo'. Ne dà notizia la Regione precisando che la legge regionale 23 del 2000 prevede che sia il presidente della Regione a presiedere le assemblee dei 'Pugliesi nel Mondo'. "Ci sono tante aziende e tanti turisti - ha aggiunto - che possono venire da noi in Puglia, e tanti prodotti che possiamo esportare. Se voi racconterete quanto è bella la nostra regione, quanto sia positiva la nostra capacità di accoglienza e di produzione, nuove opportunità potranno aprirsi a beneficio di tutti". "Cantare l'inno d'Italia insieme ai pugliesi che vivono all'estero - per Emiliano - è un'emozione particolare, perché ogni volta che incontro gli italiani e i pugliesi nel mondo, il mio pensiero va a tutte quelle storie di chi ha onorato la bandiera tricolore e il nome della Puglia con grandi sacrifici".

"Se sono qui - ha precisato - è perché io a tutti questi sacrifici credo sul serio. Non ci sono 'voti' da raccogliere qui, qui si raccolgono la forza e l'energia che avete custodito nei vostri cuori, nei luoghi che vi hanno accolto e che avete servito". "Siamo grati - ha concluso - a questi Paesi che hanno rispettato i vostri diritti e vi hanno consentito di crescere". I sei rappresentanti eletti all'unanimità su base continentale per l'America del Nord, sono Vito Bruno (Vancouver), Pasquale Capriati (Chicago), Franco Bellomo (Montreal), Salvatore Scardigno (New Jersey), John Mustaro (New York), Phil Zita (Toronto). Il rappresentante delle associazioni dei giovani pugliesi è Maria Mattiace.(ANSA).