Bari Night run, Esercito conquista podio

(ANSA) - BARI, 30 GIU - È terminata questa notte, con il successo della squadra del Comando Militare Esercito (CME) "Puglia" la "Bari Night Run", gara podistica sportiva organizzata dalla "Fabrica di Corsa" in collaborazione con il comune di Bari. La competizione, giunta alla sua quinta edizione, è partita da largo Giannella e si é sviluppata su un percorso di dieci chilometri. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 3.000 iscritti, tra i quali i componenti della squadra organizzata dal CME "Puglia" in sinergia con l'ASD Fiamme Cremisi. A portare la squadra al traguardo il Generale di Brigata, Mauro Prezioso, Comandante Territoriale dell'Esercito in Puglia, e runner per passione, che per l'occasione ha anche ricevuto una targa di riconoscimento per l'attività svolta dall'Esercito a favore della promozione dello sport.

A salire sul gradino più alto del podio il bersagliere, Caporal Maggiore Scelto, Giovanni Auciello, insieme al Caporal Maggiore Scelto Vincenzo Trentadue, classificatosi al terzo posto. Ottimi piazzamenti anche degli altri componenti della squadra, tra i primi dieci, oltre ai Caporal Maggiori Scelti Auciello e Trentadue, l'Esercito piazza al quarto posto con Luca Quarta, al sesto con Antonio Varallo ed al Settimo con Carmine Salvia. La Forza Armata - ha sottolineato il gen.Prezioso - pone grande attenzione allo sport, così come confermato dalle 264 medaglie conquistate nel 2017 in competizioni sportive internazionali.

L'evento è stato organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dalla Fabrica di Corsa ed è patrocinato dal Comando Militare Esercito "Puglia", dall'Assessorato allo Sport del Comune di Bari e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.(ANSA).