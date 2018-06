Mostre:La fabbrica delle arti di Nartist

(ANSA) - BARI, 28 GIU -Sarà inaugurata domenica 1 luglio a Gioia del Colle, alle 19, nella sede della Galleria Nartist (Palazzo Nico, in via Mazzini, 29), la mostra "La fabbrica delle arti", con opere di 35 artisti del panorama nazionale e giovani emergenti. E' il primo passo per creare un grande laboratorio d'arte permanente in Puglia con spazi multimediali con lo scopo di definire una simbiosi fra arte, territorio e imprenditoria. Il progetto Nartist coniuga infatti creatività, arte e imprese con lo scopo di diffondere sul territorio le nuove forme artistiche e l'intervento di partner che diffondano e commercializzino le opere. L'obiettivo è la creazione di una sorta di padiglione multimediale di arte contemporanea che, con una serie di eventi e rassegne d'arte, musica e teatro, esprime la propria vitalità.

Il progetto è ispirato alla "Fabbrica dell'arte" dell'Accademia di Belle arti di Bari, che si richiama alla frequentazione delle antiche botteghe dell'arte attraverso la conoscenza dei materiali, coniugata con la pratica e la definizione delle tecniche. Dalla collaborazione con Nartist è nata quindi un'iniziativa che coinvolge istituzioni pubbliche e

private come la Scuola di teatro Mudi di Antonio Minelli, e l'Associazione Formediterre teatro che promuove attività teatrali. Il format intende coniugare arte e spirito imprenditoriale attraverso iniziative di interazione con aziende (dall'abbigliamento al design, alle diverse forme d'arte) che abbiamo come unico comune denominatore la creatività. Alla conferenza stampa di presentazione della mostra, patrocinata anche dal Comune di Gioia del Colle con il sostegno di Invitalia, sono intervenuti Eugenio Scandale, presidente dell'Accademia pugliese delle Scienze e docente universitario, il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari, Giuseppe Sylos Labini, il fondatore del Progetto Nartist, Francesco Nicastri e il maestro Carlo Fusca, uno degli ideatori e promotori dell'iniziativa e direttore artistico di itrArti (Autonomia delle arti).