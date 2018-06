Nel Pollino l'albero più antico d'Europa

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Si trova nel Parco nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, a quota duemila metri, l'albero vivente più antico d'Europa: si chiama Italus, è un pino loricato, e con i suoi 1.230 anni strappa il record detenuto dall'albero della sua stessa specie, che si trova in Grecia, con 1.076 anni. L'età di Italus è stata stabilita con l'acceleratore di particelle Tandetron del Centro di fisica applicata datazione e diagnostica (Cedad) del dipartimento di Matematica e Fisica 'Ennio De Giorgi' dell'Università del Salento. Gli scienziati hanno usato una serie di anelli di accrescimento annuale di Italus come archivio per ricostruire il contenuto nell'aria, negli ultimi 1.230 anni, del radiocarbonio, isotopo radioattivo prodotto nell'atmosfera per 'bombardamento' dei raggi cosmici. Quanto più intenso è il 'bombardamento', tanto più radiocarbonio viene assorbito dagli organismi viventi.

Misurando la quantità di radiocarbonio in ogni singolo anello, gli studiosi hanno determinato l'età di Italus.