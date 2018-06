No Tap,nostro attivista bloccato Grecia

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 26 GIU - Secondo il responsabile del comitato salentino No Tap, Gianluca Maggiore, la polizia greca avrebbe bloccato e portato nella caserma di Kavala un attivista salentino del Movimento No Tap, il professor Ippazio Pati Luceri, che da venerdì scorso stava manifestando in Grecia, nella Piana di Filippi, a Kavala, contro il prossimo allestimento del cantiere del consorzio Tap in una grande area coltivata a girasoli. Secondo Maggiore, l'attivista salentino, che manifestava con altri otto militanti del luogo, aveva anche cominciato uno sciopero della fame. Con lui sarebbe stato bloccato anche il presidente della Camera agricola di Kavala, Themis Kalpaskides. Secondo Maggiore, che riferisce di essere in contatto con Luceri, l'attivista salentino sarebbe in attesa di essere ascoltato da un giudice per la eventuale formalizzare di accuse.