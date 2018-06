Droga:estorceva soldi a genitori,arresto

(ANSA) - TERLIZZI (BARI), 26 GIU - Minacciava i propri genitori per estorcere denaro che gli serviva per comprarsi la droga: per questa ragione i carabinieri di Terlizzi hanno arrestato un 20enne in flagranza di reato. Dovrà rispondere di estorsione, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto dopo la richiesta di intervento, pervenuta al "112", fatta dai genitori del giovane che, esasperati dalle continue richieste di denaro e dalle violenze fisiche e verbali, messe in atto dal loro figlio tossicodipendente, per procurarsi quotidianamente la cocaina, hanno chiesto aiuto ai Cc. I due vivevano ormai da tempo in un clima di terrore che si era creato tra le mura domestiche. I militari, con difficoltà, hanno immobilizzato il giovane e lo hanno tratto in arresto. L'episodio è l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di fatti analoghi avvenuti anche nei giorni precedenti.Per il giovane è stata disposta la permanenza in carcere e la possibilità di essere inserito in un programma di recupero.