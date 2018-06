Papa a Bari,prove atterraggio elicottero

(ANSA) - BARI, 25 GIU - In vista della visita del Papa a Bari il 7 luglio prossimo, questa mattina sono state fatte alcune prove tecniche per l'atterraggio dell'elicottero che porterà in città il Pontefice.

La Gendarmeria vaticana, insieme con la Prefettura Vaticana e l'Ispettorato Vaticano, ha verificato le condizioni per l'atterraggio dell'elicottero. Il sopralluogo si è svolto sul piazzale Cristoforo Colombo, a ridosso dell'area portuale, intorno alle 9, con alcune prove tecniche per l'atterraggio dell'elicottero..