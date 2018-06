Con Volotea da Bari in Grecia e Croazia

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Volotea supera il milione di passeggeri trasportati in Puglia, inaugura tre nuove rotte da Bari, verso le isole greche Kos e Rodi, e verso Dubrovnik in Croazia, e punta a far diventare lo scalo barese un hub della compagnia aerea spagnola. Il direttore generale di Aeroporti di Puglia (Adp), Mario Franchini, invece, intende coinvolgere Volotea in "qualcosa di innovativo" sviluppando un progetto che produca traffico passeggeri che venga a Bari per seguire la stagione del Petruzzelli. E' quanto emerso in un incontro con i giornalisti tenuto da Volotea e Adp, al quale ha partecipato anche Carlos Muñoz, presidente e Fondatore di Volotea. "Come Volotea - ha detto Franchini - ha un accordo con l'Arena di Verona e il Teatro Filarmonico, noi dobbiamo avviare un rapporto con il Petruzzelli". Una proposta alla quale Munoz ha replicato con una battuta: "Sono pronto a portare a Bari i Rolling Stones".