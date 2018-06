Brindisi:vince c.sinistra, Rossi sindaco

(ANSA) - BRINDISI, 25 GIU - E' Riccardo Rossi, al vertice di una coalizione di centrosinistra, il nuovo sindaco di Brindisi.

Dopo lo spoglio nelle 80 sezioni elettorali, Rossi con 16.658 voti (56,61%), ha battuto Roberto Cavalera, candidato di Forza Italia, non sostenuto da Lega e Fdi, che era in vantaggio dopo il primo turno e che però si è fermato a 12.770 voti (43,39%) al ballottaggio. Nella coalizione di Cavalera figurava il candidato consigliere comunale più suffragato di tutti i tempi a Brindisi: Gabriele Antonino che ha incassato 1863 preferenze e che è il figlio di Giovanni, l'ex sindaco della città arrestato agli inizi degli anni Duemila, esponente su cui si è in parte concentrata la campagne elettorale negli ultimi giorni e che è stato bersaglio di aspre polemiche. In nottata Cavalera si è recato personalmente al comitato di Rossi per congratularsi.

L'affluenza alle urne è stata del 40,67 per cento, dato inferiore al 41,46 del 2016 e nettamente più basso del circa 60% del primo turno.