Ballottaggi: Emiliano,in Puglia CS vince

(ANSA) - BARI, 25 GIU - "Siamo l'unica Regione italiana nella quale il centrosinistra, sia pure nelle sue varie forme, ha saputo prevalere in modo schiacciante sia sul Movimento 5 Stelle sia sul centrodestra, portando a casa una vittoria di 10 a 1".

Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano commentando da Mosca (dove si trova in occasione dell'inaugurazione di un volo diretto da Bari), l'esito dei ballottaggi pugliesi. "Questo, ovviamente - aggiunge - è il frutto della libertà di ciascuno, del fatto che la Puglia non ha ricette precostituite, che non ha imposto candidati calati dall'alto e soprattutto del fatto che è l'energia di un popolo, che da 15 anni fa trionfare il centrosinistra in tutte le elezioni più importanti amministrative e regionali, e consente a una nuova classe dirigente di emergere senza imposizioni, offrendo a ciascuna città la possibilità di scegliere il proprio Sindaco nell'ambito della nostra parte politica, trovando sempre un nuovo motivo per rilanciare, per andare avanti".