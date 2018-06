Volpe: decreto è spot,forse c'è malafede

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Per il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, il decreto legge che sospende fino al 30 settembre i termini processuali e di prescrizione e i processi penali senza detenuti è "uno spot". "Vorrei capire - dice - se siamo di fronte a trascuratezza, incompetenza o forse malafede". "È la Giustizia che fallisce in pieno il suo compito", ha detto il magistrato partecipando alla riunione straordinaria del Comitato direttivo centrale dell'Anm con all'ordine del giorno la situazione di emergenza dell'edilizia giudiziaria barese.

Commentando i contenuti del decreto, Volpe sostiene che "per recuperare i tre mesi di sospensione dei processi ci vorranno tre anni. Le cancellerie saranno costrette a fare almeno 60mila notifiche per convocare le nuove udienze e per i costi inutilmente sostenuti", come consulenze e intercettazioni relative a quei processi che non arriveranno a sentenza, "bisognerebbe informare la Procura della Corte dei Conti".