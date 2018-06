Migrante sui binari,ritardi fino a 2 ore

(ANSA) - BARI, 23 GIU - È ripresa alle 13.45, dopo due ore di interruzione su entrambi i binari, la circolazione ferroviaria di Trenitalia sulla linea Foggia-Bari, sospesa dalle 11.35 per la presenza lungo i binari di un migrante ospite del Cara fra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito.

Nel corso dell'interruzione i treni hanno accumulato ritardi fino a 110 minuti, mentre cinque convogli sono stati limitati nel percorso. Forti disagi per i passeggeri.

Ad avvistare il migrante che camminava lungo i binari è stato il macchinista di un convoglio che viaggiava sulla linea Bari-Foggia. Il macchinista ha comunicato la presenza dell'uomo, ritenendolo verosimilmente un migrante, alla centrale operativa di Trenitalia che a sua volta ha allertato la Polfer. Quest'ultima, intervenuta sul posto, non ha però più trovato alcuna traccia dell'uomo. A quanto si apprende da fonti investigative, spesso gli ospiti del Cara scavalcano la recinzione posteriore del Centro di accoglienza e attraversano i binari per raggiungere, seguendo la via più breve, la fermata degli autobus urbani che si trova sulla strada statale 16 bis, da dove raggiungono il centro cittadino. (ANSA).