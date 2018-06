Scontro nel Brindisino, muore 34enne

(ANSA) - BRINDISI, 22 GIU - Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la superstrada che collega Bari a Brindisi, in direzione nord, all'altezza di Ostuni (Brindisi): nell'impatto fra due vetture ha perso la vita un 34enne di Ostuni, Vito Leuzzi. In gravi condizioni la ragazza di 29 anni che viaggiava con lui. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, i due erano a bordo di una Seat Marbella che - per cause in corso di accertamento - si è scontrata con una Bmw il cui conducente è rimasto illeso. Le due autovetture sono finite in un canale di scolo.