Atti vandalici nella sede Pd a Gravina

(ANSA) - GRAVINA IN PUGLIA (BARI), 21 GIU - Atti vandalici sono stati compiuti la notte scorsa nella sede del Pd, a Gravina, in piazza della Repubblica. Persone non ancora identificate hanno compiuto danni nelle stanze della sede, distruggendo in parte l'archivio e la libreria allestita dai Giovani Democratici. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.(ANSA).