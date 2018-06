Battiti live, prima tappa Ostuni

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Betta Lemme, Michele Bravi, Elodie, Gue Pequeno, Giusy Ferreri, Ultimo, Emma, Irama, Takagi e Ketra ed Ermal Meta sono i cantanti che animeranno la prima serata, ad Ostuni (Brindisi) il primo luglio di 'Battiti live', il festival promosso da Radionorba e presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

I cantanti della prima assoluta del Radionorba Battiti Live sono i vincitori dei big e dei giovani a Sanremo: Ermal Meta, Fabrizio Moro e l'emergente Ultimo, che proporranno le loro nuove produzioni. Ci saranno il principe dei dj, Gabry Ponte, il re del rap italiano Guè Pequeno, l'artista italiano più ascoltato nel 2017 su Spotify che di recente ha lanciato un nuovo singolo, "Lungomare latino", con il featuring del rapper Willy William. E ancora, una rinnovata Emma: ha aperto il 2018 pubblicando l'album "Essere qui", che ha portato in tour anche a Tokyo e in America, i maghi della musica italiana, Takagi e Ketra.

"Ad animare la serata - sottolineano gli organizzatori dell'evento - non mancheranno i travolgenti dj di Radionorba, la Radio del Sud".(ANSA).