Aveva pistola e droga, arrestato 20enne

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Un giovane di 20 anni, Antonio Amoruso, è stato arrestato dalla polizia in flagranza per detenzione di pistola e droga. L'operazione è stata compiuta dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile.

Nell'ambito di controlli è stata perquisita l'abitazione del 20enne, nel Borgo Antico, a Bari, nel corso della quale è stato trovato un marsupio, al cui interno era custodita una pistola semi automatica di fabbricazione belga, calibro 7,65 con 16 cartucce dello stesso calibro, di cui 8 inserite nel caricatore monofilare dell'arma; sempre all'interno del marsupio, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 40 grammi.(ANSA).