Ordinanza per corteggiatore ossessivo

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 17 GIU - Una ordinanza cautelare con il divieto di avvicinamento è stata notificata dalla polizia ad un uomo di Cerignola accusato di perseguitare, corteggiandola in modo ossessivo, una donna che non intendeva allacciare con lui una relazione sentimentale. L'uomo, che ha 43 anni, era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore nell'ottobre scorso, ma la misura cautelare si è resa necessaria in quanto l'uomo continuava a perseguitare la donna rendendole la vita impossibile.

Le indagini, iniziate con la denuncia da parte della donna, hanno evidenziato una forma ossessiva di corteggiamento da parte dell'uomo, con continui pedinamenti e appostamenti nei luoghi normalmente frequentati dalla vittima, costretta a vivere in un continuo stato di paura e a cambiare le proprie abitudini pur di evitare incontri con il molestatore. La donna riceveva continui messaggi molesti e perfino amici e familiari erano diventati obiettivo del molestatore.