Xylella: pagamenti per 950 agricoltori

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Disposti i pagamenti a favore di 950 agricoltori della provincia di Brindisi e Lecce per i danni subiti sino a settembre del 2015 da Xylella fastidiosa. E' stato firmato ieri il provvedimento regionale con il quale si riconoscono 11,75 mln di euro agli agricoltori danneggiati ed interessati dalla prima declaratoria di calamità.

Le risorse - precisa una nota della Regione - verranno versate nelle casse dei Comuni in cui gli agricoltori operano per essere poi, finalmente, trasferite ai beneficiari.

"La Regione Puglia - rende noto l'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia - ha sottoscritto la determina che stabilisce le somme da liquidare ai comuni per gli agricoltori aventi diritto che avevano predisposto la domanda nel settembre del 2015, a seguito della prima declaratoria dello stato di calamità da Xylella fastidiosa".