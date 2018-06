Palagiustizia Bari: piani allagati, a rischio carte e pc

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Sono completamente allagati il terzo e quarto piano del Palagiustizia di via Nazariantz, l'immobile sede di Procura e Tribunale penale dichiarato inagibile da diversi giorni e in attesa di sgombero.

Mentre al piano terra, tra i metal detector dell'atrio d'ingresso, è allestita un'aula d'udienza per il rinvii che non si possono celebrare nelle tende a causa del temporale, ai piani superiori piove nei corridoi. I fascicoli accatastati sul pavimento e gli impianti elettronici, pc e server della sala intercettazioni, sono bagnati.

Il personale amministrativo dipendente della Procura, quindi in servizio al terzo e quarto piano, ha avuto disposizioni di tornare a casa momentaneamente con la formula della giornata di ferie per tutti.(ANSA).