Monopoli conferma 5 vele Legambiente

(ANSA) - BARI, 15 GIU - La Città di Monopoli conferma le 5 vele nella "Guida Blu 2018 - Il mare più bello", realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano che anche quest'anno assegna le 5 vele ad interi comprensori turistici scelti secondo i tradizionali criteri della Guida e all'interno dei quali è poi possibile scoprire i comuni che ne fanno parte con le singole valutazioni. In Puglia, sono in due ad ottengono il massimo: nel Salento c'èl' "Alto Salento Adriatico", in cui ricadono i Comuni di Otranto e Melendugno. Monopoli aveva conquistato cinque vele anche l'anno scorso. La guida annuale di Legambiente e Touring Club Italiano è stata presentata questa mattina a Roma. Monopoli insieme a Polignano a Mare, Fasano, Ostuni e Carovigno ricade nel comprensorio "Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari" che si è piazzato al quinto posto e premiato con il massimo riconoscimento insieme al comprensorio turistico "Alto Salento Adriatico", in cui ricadono i Comuni di Otranto e Melendugno (12/o).