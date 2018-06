Il 'Minibasket in piazza' guarda al 2019

(ANSA) - MATERA, 14 GIU - La "prima volta" dei giovani cestisti della Turchia e dell'Algeria, rispettivamente con una e due squadre: è una delle novità della 26/a edizione del Trofeo internazionale "Minibasket in piazza" organizzato dalla Pielle Basket Matera nella Città dei Sassi e in altri comuni pugliesi e lucani dal 17 al 23 giugno.

Al trofeo, presentato oggi in Municipio dall'ideatore della manifestazione, Sergio Galante, parteciperanno 56 squadre, delle quali 14 straniere. L'edizione 2018 è già proiettata alle attività promozionali di Matera Capitale europea della cultura per il 2019.